Deniz yatağıyla Çeşme'den Yunanistan'a geçtiler

Dün akşam Çeşme sahillerinden bir deniz yatağına tutunarak yola çıkan iki Cezayirli, bu sabah Sahil Güvenlik Jandarması tarafından fark edildi.

KIYIYA ÇIKARILDIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Şahıslar, kıyıya çıkarıldıktan sonra ilk yardım için Sakız Adası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ GÜN İÇİNDE 113 SIĞINMACI GEÇTİ

Bu arada Yunanistan’ın Ege Adaları’na iki gün içinde 113 sığınmacı-göçmen geçti. Bunlardan 100’ü Sakız, 13’ü Midilli’ye çıktı. İlgili makamların açıklamasına göre Sakız’da 3.580, Midilli’de 3.315, Samos’da da 1.764 sığınmacı göçmen ağırlanmakta.