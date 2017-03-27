taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Deniz yatağıyla Çeşme'den Yunanistan'a geçtiler

Türkiye'den Yunanistan'a deniz yatağıyla yüzerek geçmeye çalışan iki Cezayirli, Sakız Adası'na çıkarıldı.

27.03.2017 - 17:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Dün akşam Çeşme sahillerinden bir deniz yatağına tutunarak yola çıkan iki Cezayirli, bu sabah Sahil Güvenlik Jandarması tarafından fark edildi.

KIYIYA ÇIKARILDIKTAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Şahıslar, kıyıya çıkarıldıktan sonra ilk yardım için Sakız Adası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ GÜN İÇİNDE 113 SIĞINMACI GEÇTİ

Bu arada Yunanistan’ın Ege Adaları’na iki gün içinde 113 sığınmacı-göçmen geçti. Bunlardan 100’ü Sakız, 13’ü Midilli’ye çıktı. İlgili makamların açıklamasına göre Sakız’da 3.580, Midilli’de 3.315, Samos’da da 1.764 sığınmacı göçmen ağırlanmakta.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: Hainler yayına bağlanamaz

393
Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

Ali Ağaoğlu BBC'nin Türkiye belgeselinde

293
Akbank'ta büyük kriz

Akbank'ta büyük kriz

149
Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

Temel Karamollaoğlu'na 'evet' çıkarsa sorusu

406
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya gözaltına alındı

205
Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

Öldürülen 14 terörist helikopterle taşındı

293
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM