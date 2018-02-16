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Deniz Yücel 18 yıl hapis istemine rağmen serbest kaldı

2 farklı suçtan hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Deniz Yücel, soruşturmanın tamamlanmasıyla tahliye edildi.

AA | 16.02.2018 - 14:49..
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Deniz Yücel 18 yıl hapis istemine rağmen serbest kaldı

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan Deniz Yücel davasından tahliye kararı çıktı.

Ancak, Deniz Yücel'in tahliye edilmesiyle sonuçlanan süreç, kafaları karıştırdı.

NE ZAMAN TUTUKLANDI

27 Şubat 2017'de tutuklanan Deniz Yücel hakkında soruşturma tamamlandı.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Deniz Yücel 18 yıl hapis istemine rağmen serbest kaldı

NASIL SERBEST KALDI

İstenen hapis cezasına rağmen; mahkeme tensip zaptıyla, Yücel'in tahliyesine karar verdi.

MAHKEME TENSİP ZAPTI NEDİR

Mahkeme tensip zaptı; dava açıldığı zaman ilk duruşmadan önce mahkemenin kendi kendine tuttuğu tutanağa denir.

Hakimlerin neler yaptığı, neler yapacağı ve tarafların ne yapması gerektiği bu zapta yazılır.

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