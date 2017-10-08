Denizaltında öldürülen gazetecinin başı bulundu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag yakınlarında dalgıçlar, gazeteci Kim Wall'ın torba içerisine konmuş başı bacakları ve şahsi eşyalarını buldu. Parçalardan alınan örneklerin Wall’ın DNA’sı ile uyuştuğu açıklandı.

Gazeteci Kim Wall

11 GÜN SONRA BEDENİNİN BİR KISMI BULUNMUŞTU

Genç gazetecinin başı, kolları ve bacakları ayrılmış bedeni ise 21 Ağustos’ta bulunmuş ve DNA testi ile teşhis edilmişti.

İsveçli gazeteci Kim Wall denizaltısını kendisi inşa eden Peter Madsen ile röportaj yapmak için 10 Ağustos’ta görüşmüştü. Denizaltıyla açılan ikiliden akşam saatlerine kadar haber alınamayınca gazetecinin erkek arkadaşı polisi alarma geçirmişti. Aynı gece Danimarka ile İsveç açıklarında bir denizaltının battığı haberi duyulmuştu.

RÖPORTAJ İÇİN BİNDİĞİ DENİZALTIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Peter Madsen ise 11 Ağustos’ta polis tarafından yakalanarak kasıtsız cinayet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Wall’u gemisine aldığını kabul eden Madsen, denizaltında yaşanan bir kaza nedeniyle gazetecinin öldüğünü, kendisinin de paniğe kapılıp cesedi denize attığını açıklamıştı.

Kim Wall, Denizaltısını kendi inşa eden Peter Madsen ile röportaj yapacaktı