taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.712
USD
3,6434
EURO
3,8900
ALTIN
146,00
PETR
53,3700

Türkiye sahillerinde zehirli denizanası alarmı

Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği üyeleri, Kızıldeniz'den gelen zehirli denizanalarına ölmüş dahi olsa dokunulmaması konusunda uyardı.

03.04.2017 - 11:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi ve Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği Başkanı Doç. Dr. Tahir Özcan, dernek üyeleri Dr Ayhan Altun, Yusuf Dur ve Ekrem Sayğılı ile kıyıya vuran denizanalarını toplayarak çöpe attılar.

Türkiye sahillerinde zehirli denizanası alarmı

KIZILDENİZ'DEN GELDİ

Doç. Dr. Tahir Özcan, havaların ısınmasıyla hafta sonlarını deniz kenarında, sahillerde geçiren veya denize giren vatandaşların dikkatli olmasını isteyerek, "Son günlerde güney sahillerimizde sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahillerde, liman ve mendirek diplerinde insanların yoğun olarak bulundukları yerlerde birçok denizanasına rastlanmaktadır. Kıyılarımızda özellikle Kızıldeniz göçmeni olan zehirli denizanası Rhopilema nomadica (Göçmen Denizanası) türünün görülme sıklıklarında artış gözlemlenmeye başlanmıştır." dedi.

Türkiye sahillerinde zehirli denizanası alarmı

GÜNEY SAHİLERİNDE YOĞUN GÖRÜLÜYOR

Muğla ve Mersin bölgelerinde de görülen Zehirli Göçmen Denizanasının hassas ve yumuşak ciltli olan insanlar üzerinde ciddi sorunlar yarattığına dikkat çeken Özcan, şunları söyledi: "Kıyılarda ölmüş dahi olsa kesinlikle temas edilmemelidir. Temas ettiğinde bu kapsüller patlar ve zehirin etkisiyle yanma ve kaşınma hissi başlar. Ne olursa olsun zehirin vücuda daha fazla yayılmaması için kesinlikle ovuşturmamalı veya kaşınmamalıdır. Tuzlu suyu veya amonyak ile temizlenmeli daha sonra sağlık kuruluşuna gidilmelidir."

Türkiye sahillerinde zehirli denizanası alarmı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

93
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

168
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

164
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

24
Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

578
Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

50
ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM