'Denizde Sayılar' kitabı raflarda

Keyifli bir öykü eşliğinde çocuklara alfabeyi öğreten Ormanda Alfabe kitabının yaratıcıları Didem Ünal ve Oğuz Demir, bu kez çocukları sayıların hareketli dünyasına davet ediyor.

Denizde Sayılar, 1’den başlayıp 20’ye kadar uzanan sayıları, kitabın sayfalarında saklı sürpriz oyunlarla buluşturarak denizde geçen eğlenceli bir öykü anlatıyor.

5 yaş ve üzeri okurlara hitap eden oyun tadındaki bu eğlenceli kitap, sayıları bir öykü eşliğinde tanıtırken içindeki ipuçlarıyla dikkat algısını güçlendiriyor.

Renkli öyküsü ile farklılaşan Denizde Sayılar, her sayfada yeni bir görselin eklenmesiyle miniklerin hayal güçlerini zenginleştiriyor.

Yazarlar: Didem Ünal & Oğuz Demir

Yayınevi: Uçanbalık Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 48

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