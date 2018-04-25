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Denizde sürüklenen kaçaklar boğulmaktan kurtarıldı

İzmir'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçakların bulunduğu botun sürüklendiğini fark eden ekipler, 59 kişiyi kurtarıp İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

DHA | 25.04.2018 - 11:45..
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Foça'nın Aslanburnu açıklarında bir grup kaçağın içinde bulunduğu lastik botun, motor arızası yüzünden sürüklendiğini öğrenen sahil güvenlik ekipleri, saat 01.00'de bölgeye hareket etti.

Denizde sürüklenen kaçaklar boğulmaktan kurtarıldı

59 KİŞİ KURTARILDI

Sahil güvenlik helikopteri, lastik botun yerini havadan tespit etti. Sahil güvenlik botundaki görevliler de kaçak geçiş yapmaya kalkışan grubun yanına gitti.

Lastik bottaki 56'sı Suriye, 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 59 kişi kurtarıldı. Kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Denizde sürüklenen kaçaklar boğulmaktan kurtarıldı

 

Denizde sürüklenen kaçaklar boğulmaktan kurtarıldı



Denizde sürüklenen kaçaklar boğulmaktan kurtarıldı

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