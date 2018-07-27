taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.328
USD
4,8485
EURO
5,6494
ALTIN
190,78
PETR
74,4700

Denizden ceset çıkarıldı, insanlar film izler gibi izledi

Kartal’da sabah sporu yapanlar denizde ceset gördü. Deniz polisi ve dalgıçların cesedi çıkarma çalışmalarını film izler gibi izleyen vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledi.

DHA | 27.07.2018 - 10:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kartal’da Kardonboyu Sahilinde saat 06.30 sıralarında yürüyüş yapanlar denizde bir kişiyi fark edince polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumu deniz polisine bildirdi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek sahilde vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

KAYALARA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar kıyıdaki kayalara ayağı sıkışan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizden ceset çıkarıldı, insanlar film izler gibi izledi

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Sahilde toplanan vatandaşlar deniz polis ve dalgıçların çalışmalarını film izler gibi izlediler. Bazı vatandaşların ise cesedi çıkarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu kayalıklara sıkışan ceset karaya çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı.

Üzerinde Ramazan Eren’e ait  kimlik bulunan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Denizden ceset çıkarıldı, insanlar film izler gibi izledi

Denizden ceset çıkarıldı, insanlar film izler gibi izledi

Denizden ceset çıkarıldı, insanlar film izler gibi izledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

ABD Senatosundan Türk yargısına müdahale

138
Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

Çocuk kaçıran adamı mahalle sakinleri linç etti

215
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

30
Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

Albayrak Pekin ziyareti sonrası kredi açıklaması yaptı

144
Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

Meral Akşener İP liderliğine dönüyor

132
Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

Başkan Erdoğan, Mandela'nın torunu ile görüştü

21
Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

Muharrem İnce sıradan kaba biriyse neden aday gösterildi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM