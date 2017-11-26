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Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler

Haliç'te denizden çıkarılan cesedin yanında balık tutmaya devam eden olta balıkçıları dikkat çekti.

DHA | 26.11.2017 - 13:47..
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İstanbul'da Haliç Metro köprü altında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Belirtilen noktaya gelen ekipler bota aldığı kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Karaya çıkartılan ceset üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin üzeri örtüldü, bölgeye olay yeri inceleme beklenmeye başladı.

Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler

CESEDE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bu sırada olta balıkçılarının, birkaç metre ötelerinde duran cesede aldırış etmeden balık tutmaya devam ettiği görüldü. Kişinin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler VİDEO

Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler

Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler

Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler

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