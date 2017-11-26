Denizden çıkan cesede aldırmadan balık tutmaya devam ettiler

Dünyanın merakla beklediği maçta Suriyeli boksör Mahmut Ömer, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonu oldu.

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Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi

Tüm dünyada cuma günü yapılan alışveriş çılgınlığı Black Friday ile ilgili Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.