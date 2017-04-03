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Denizden dev balık beklerken balık adam çıktı

İzmir'de deniz yüzeyinde hareketlilik gören vatandaşlar kıyıya toplandı. Dev balık bekleyen vatandaşlar dalgıçlar çıkınca şaşkına döndü.

03.04.2017 - 10:17
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İzmir Kordon'da deniz yüzeyinde büyük su kabarcıkları ve hareketlilik gören vatandaşlar, meraklı gözlerle kıyıda toplandı ancak su bulanık olduğundan ne olduğu anlaşılamadı. Herkes suyun altında büyük bir balık olduğunu düşünse de gerçek farklıydı.

Denizden dev balık beklerken balık adam çıktı

Pasaport'ta deniz kıyısında toplanan onlarca meraklı vatandaş, deniz içindeki hareketliliğe anlam vermeye çalıştı. Geniş su kabancıklarının yayıldığı denizin içi görünmediğinden ne olduğu konusunda tahmin yürütüldü.

Denizden dev balık beklerken balık adam çıktı

Vatoz diyenler de oldu, balina, köpek balığı tahmininde bulunanlar da... Bekleyiş 10 dakikayı geçince merak ve sabırsızlık daha da arttı.

Denizden dev balık beklerken balık adam çıktı

Daha sonra su yüzüne iki dalgıç çıktı. Dalgıçların su altında kalma eğitimi aldıkları öğrenildi.

Denizden dev balık beklerken balık adam çıktı

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