Denizden dev balık beklerken balık adam çıktı

İzmir Kordon'da deniz yüzeyinde büyük su kabarcıkları ve hareketlilik gören vatandaşlar, meraklı gözlerle kıyıda toplandı ancak su bulanık olduğundan ne olduğu anlaşılamadı. Herkes suyun altında büyük bir balık olduğunu düşünse de gerçek farklıydı.

Pasaport'ta deniz kıyısında toplanan onlarca meraklı vatandaş, deniz içindeki hareketliliğe anlam vermeye çalıştı. Geniş su kabancıklarının yayıldığı denizin içi görünmediğinden ne olduğu konusunda tahmin yürütüldü.

Vatoz diyenler de oldu, balina, köpek balığı tahmininde bulunanlar da... Bekleyiş 10 dakikayı geçince merak ve sabırsızlık daha da arttı.

Daha sonra su yüzüne iki dalgıç çıktı. Dalgıçların su altında kalma eğitimi aldıkları öğrenildi.