Denize alkollü giren gencin imdadına balıkçılar koştu

Konyaaltı Sahili’nde gece saatlerinde iki arkadaşıyla alkol alan F.R.B. (16) arkadaşları uyuduğu sırada kıyafetleriyle denize girdi.

BALIKÇILAR KURTARDI

Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan genci, sabah saatlerinde denize çıkan balıkçılar fark ederek, sahile getirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra gencin durumunun iyi olduğu belirlendi.

"YÜZMEYE GÜCÜM KALMAMIŞTI"

F.R.B.’yi yorgun halde bulan balıkçılardan Aziz Kurtoğlu, balığa çıktıkları sırada genci, kıyıdan 300 metre kadar açıkta fark ettiklerini belirterek, iki kişinin yardımıyla F.R.B.’yi tekneye aldıklarını söyledi. Kurtoğlu, “Üzerinde giysileri vardı. ’Neden kıyafetlerinle denize girdin?’ diye sordum. ’Gece sahilde uyuyordum denize nasıl girdiğimi ve nasıl bu kadar açıldığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kıyıdan uzaktaydım. Beni kurtarmasaydınız ölecektim, yüzmeye gücüm kalmamıştı’ dedi” diye konuştu.