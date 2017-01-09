Denize atlayarak intihara kalkışan kişi kurtarıldı

İbrahim Ö., saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde Bozhane mevkisinde denize atlayarak intihara kalkıştı.

Bunu gören çevredeki bir kişi de üzerindeki kıyafetleri çıkararak denize atladı. Vatandaş tarafından kıyıya getirilen İbrahim Ö., daha sonra gelerek suya giren polis memurunun da yardımıyla denizden çıkarıldı. İbrahim Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumu iyi olan İbrahim Ö.'nün, 3 gündür kayıp olduğu ve ailesinin kayıp başvurusu yaptığı belirtilirken, psikolojik sorunları olduğu da ileri sürüldü. İntihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.





