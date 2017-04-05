'Denize dökerim' sözünü protesto için hayvan dili kesti

Mersin'de kendini 'Süper Vatandaş' olarak adlandırarak çeşitli eylemleriyle tanınan emekli polis memuru Emin Kocaaslan, Atatürk Caddesi üzerine elinde "Asarım, keserim, denize dökerim. Van münit. Demokrasi, halk düşmanı. Sandıkta dilini keserim. Yes" yazılı dövizle geldi.

Kocaaslan, "Referandumda 'evet' diyenleri denize dökeceğiz" diyen CHP'li Hüsnü Bozkurt'a hayvan dili kesip tepki göstermesinin ardından açıklama yaparak şunları söyledi:

"SANDIKTA SENİN DİLİNİ KESERİM"

"Bireysel siyaset yapma hakkımı kullanıyorum, cevap hakkımı kullanıyorum. Çünkü çıktı dedi ki kürsüye, 'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.' Diyor ki Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağım. Madem sen bu milletvekili yeminini ediyorsun, bu sözler söylenir mi ya? Ne diyor, kükrüyor. 'Asarım, keserim, denize dökerim. 'One minute. Demokrasi halk düşmanı bu. Sandıkta senin dilini keserim, dilini."

YANINDA GETİRDİĞİ HAYVAN DİLİNİ KESTİ

Konuşmaların ardından Kocaaslan, yanında getirdiği hayvan dilini keserek, çöpe attı.