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Denize düşen alkollü kişi kurtarıldı

Galata Köprüsü'nden denize düşen kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İHA | 15.08.2018 - 04:08..
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Alkollü olan M.D. saat 01.30 sıralarında Galata Köprüsü'nden bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

M.D’nin denize düştüğünü görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi şahsı yaklaşık yarım saat sonra denizden çıkardı.

Bilinci kapalı olarak denizden çıkarılan şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra M.D. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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