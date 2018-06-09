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Denize düşen Suriyeliyi polis kurtardı

Kadıköy'de sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi, Beşiktaş'a kadar yüzdü. Denizden çıkmakta zorlanan kişiyi deniz polisi kurtardı.

DHA | 09.06.2018 - 20:41..
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Rıhtım sahil Beşiktaş iskelesin yakınlarında meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Savas, sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştü.

Denize düşen Suriyeliyi polis kurtardı

Kendi imkanlarıyla yüzerek Beşiktaş- Adalar İskelesi'nin kıyısına gelen Savas, bir süre denizden çıkamadı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve iskele görevlileri merdiven ve ip uzatarak kurtarmaya çalıştı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisleri Savas'ı bulunduğu yerden kurtararak karaya çıkardı.

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Ardından kuru kıyafetler getiren polisler, denize düşen kişinin üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarması için bir süre ikna etmeye çalıştı. Üstünü değiştiren kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Denize düşen Suriyeliyi polis kurtardı


Denize düşen Suriyeliyi polis kurtardı

Denize düşen Suriyeliyi polis kurtardı



Denize düşen Suriyeliyi polis kurtardı

Denize düşen Suriyeliyi polis kurtardı

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