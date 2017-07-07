Denize giren astsubay kardeşlerden biri boğuldu

Olay Akyaka Mahallesi Mendirek Mevkii'nde meydana geldi. Denizli'de görevli uzman çavuş 25 yaşındaki Mesut Çıldır izne ayrılarak Yatağan Bozüyük Karakolu'nda görevli ağabeyi astsubay 27 yaşındaki Hasan Hüseyin Çıldır'ı ziyarete geldi. İki kardeş öğleden sonra denize girmek için Mendirek Sahili'ne geldi.

AĞABEY KURTARILDI, KARDEŞİ BOĞULDU

Akşam saatlerinde yüzmeye başlayan kardeşler akıntıya kapıldı. Denizde çırpınan kardeşleri gören sahildekiler suya atlayarak kardeşleri kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar Hasan Hüseyin Çıldır'ı denizden çıkartırken, suda kaybolan Mesut Çıldır'a ulaşamadı.

İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri denizde bir süre dalış yaptıktan sonra Mesut Çıldır'ın cesedine ulaştı. Boğulmak üzereyken kurtarılan Hasan Hüseyin Çıldır ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Mesut Çıldır'ın cenazesi ise Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.