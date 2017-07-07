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Denize giren astsubay kardeşlerden biri boğuldu

Muğla'nın Ula ilçesinde görevli iki kardeşten Mesut Çıldır boğularak hayatını kaybetti, ağabeyi Hasan Hüseyin Çıldır'ı tatilciler kurtardı.

07.07.2017 - 00:14
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Olay Akyaka Mahallesi Mendirek Mevkii'nde meydana geldi. Denizli'de görevli uzman çavuş 25 yaşındaki Mesut Çıldır izne ayrılarak Yatağan Bozüyük Karakolu'nda görevli ağabeyi astsubay 27 yaşındaki Hasan Hüseyin Çıldır'ı ziyarete geldi. İki kardeş öğleden sonra denize girmek için Mendirek Sahili'ne geldi.

Denize giren astsubay kardeşlerden biri boğuldu

AĞABEY KURTARILDI, KARDEŞİ BOĞULDU

Akşam saatlerinde yüzmeye başlayan kardeşler akıntıya kapıldı. Denizde çırpınan kardeşleri gören sahildekiler suya atlayarak kardeşleri kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar Hasan Hüseyin Çıldır'ı denizden çıkartırken, suda kaybolan Mesut Çıldır'a ulaşamadı.

Denize giren astsubay kardeşlerden biri boğuldu

İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri denizde bir süre dalış yaptıktan sonra Mesut Çıldır'ın cesedine ulaştı. Boğulmak üzereyken kurtarılan Hasan Hüseyin Çıldır ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Mesut Çıldır'ın cenazesi ise Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Denize giren astsubay kardeşlerden biri boğuldu

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