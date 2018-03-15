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Denize indirilen teknenin üzerine vinç düştü

Çanakkale'de bakım işleri yapıldıktan sonra denize indirilen teknenin üzerine vinç düştü.

DHA | 15.03.2018 - 19:19..
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Vinç kazası bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Sarıçay'da meydana geldi.

DENİZE İNDİRİLEN TEKNENİN ÜZERİNE VİNÇ DÜŞTÜ

'Dardanelles-1' isimli tekne denize indirildiği sırada, vincin ana dişlisi kırıldı. Kırılma ile birlikte tekne suya düştü. Vincin bomu da teknenin üzerine düştü. Olay sonrası tekne kullanılamaz hala geldi. Vinçte maddi hasar oluştu. Kaza sırasında teknenin içinde bulunan sahibi Yusuf Yeğin (60) ve arkadaşı Okan Erturan (53) kazayı yara almadan atlattı. 17 GE 997 plakalı vinci kullanan Yusuf Görmez ise, tedbir amaçlı kendi imkanlarıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gitti.

Denize indirilen teknenin üzerine vinç düştü

"TEKNE PERT OLDU"

Olay esnasında teknede bulunan sahibi Turgay Yeğin kazayı şöyle anlattı: "Teknelerin bakımlarını yaparız. Bu bakım bitti. Vinç yardımı ile denize indirmek istedik. Tekne tam suya ineceği sırada vincin ana dişlisi kırıldı. Kırılınca tekne düştü. Vinçte onun üzerine düştü. Tekne pert oldu. Kazanın olduğu sırada biz teknenin içerisindeydik. Vinç düşünce tekneyi parçaladı. Teknede iki kişiydik" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Denize indirilen teknenin üzerine vinç düştü



Denize indirilen teknenin üzerine vinç düştü




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