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Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde avlanan yıllık 300 ton gümüş balığı, balık cipsi yapılmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

DHA | 20.04.2018 - 12:14..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kadirli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün denetim ve gözetiminde Arslantaş Baraj Gölü'nde her yıl sazan, kefal ve levrek avı yapılıyor. Denize kıyısı olmayan ilçedeki baraj gölünde avlanılan yıllık ortalama 300 ton gümüş balığı ise Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

İSTİLACI TÜR OLDUĞUNDAN SÜREKLİ AVLANIYOR

İstilacı bir tür olması ve diğer balıkların larvalarını yemesi nedeniyle yılın her anında avlanılan gümüş balığı, Avrupa'da balık cipsi haline getirilerek tüketiliyor.

Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

AVRUPA ÜLKELERİNE SATILIYOR

Gümüş balığının Kadirli'nin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyleyen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Abdurrahman Türkmen, "Burada tutulan gümüş balığı Yunanistan başta olmak üzere İtalya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

DENİZE KIYISI OLMAYAN BİR KENT

Gölde yakalanan balıkların kamyonlara yüklenerek Hatay üzerinden ihraç edildiğini aktaran Türkmen, "Denize kıyısı olmayan bir kent, 300 ton balık ihracıyla ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Gümüş balığı Avrupa ülkelerinde balık cipsi olarak tüketiliyor." diye konuştu. Gölde balıkçılık yapan Celalettin Ünlü ise yakaladıkları gümüş balığının oldukça lezzetli olduğunu anlattı.

Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

Denize kıyısı olmayan ilçeden Avrupa'ya 300 ton balık

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