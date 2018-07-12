Mersin’in ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kızkalesi’nde denizin yanında doğal güzellikler de göz kamaştırıyor.

Korikos sahil kalesinin açığındaki küçük adacık üzerinde yer alan ve büyük bölümü ayakta olan, tarihi MÖ 4. yüzyıla kadar uzanan Kızkalesi’nin kuzey ve güney uçları sekiz kuleyle korunuyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan ve Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi, Mersin turizminin sembolü durumunda.

"MERSİN SAHİLLERİ ÇOK ÖZEL"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin sahillerinin çok özel sahiller olduğunu söyledi. Bugüne kadar bunun kıymetinin yeterince anlaşılmadığını kaydeden Kocamaz, "Hiç olmasa elimizde kalan bölgelerle ilgili biz her türlü desteği vererek Mersin’e, vatandaşlarımıza yakışır hale getirmek istiyoruz. Geçen yıl Kızkalesi’nde mavi bayrağı almıştık. Bu mavi bayraklar her yıl denetlenerek yenileniyor."





"KIZKALESİ TARİHİ ÖZELLİĞİ OLAN BİR BÖLGE"

Kızkalesi’nin tarihi özelliği olan bir bölge olduğunun altını çizen Kocamaz, "Oradaki deniz içerisindeki Kızkalesi’ne mutlaka bir işlev verilerek halkın kullanımına da açılması gerekiyor. İnşallah ileriki yıllarda kara bölgesindeki kalenin de restorasyonuyla birlikte her ikisi Türkiye’nin turizmine büyük bir katkı sağlar. Biz onu UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne de aldırmak için çalışıyoruz. İnşallah kültürel miras listesine alındıktan sonra Mersin’e, Türkiye’ye çok büyük bir değeri kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Denizin ortasındaki 2 bin 400 yıllık kale