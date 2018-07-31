Denizli-Aydın tren hattında onarım sonrası seferler başladı

Buharkent ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesi arasında, Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki TCDD'nin demiryolu hattında, bölgede birkaç gündür aralıklarla süren yağmurlar nedeniyle rayların altı boşaldı.

MAKİNİSTLER TEHLİKEYİ FARK ETTİ

Dün saat 19.30 sıralarında, Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinistleri Orhan Yavuz Oruç ve Mehmet Türker, durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinistler, durumu TCDD yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

SEFERLER BAŞLADI

Yolcular ise Buharkent ilçesinde indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti. Yapılan incelemede, Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı'nın yağmurla taştığı, rayların altındaki toprağı sürükleyerek altını boşalttığı belirlendi.

Gece boyu yapılan onarım çalışmaları sonrası yol düzeltildi, bu sabah seferler tekrar normale döndü.