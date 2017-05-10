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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

Mustafa Alper, koruma polisiyle birlikte cezaevine giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.

10.05.2017 - 09:48
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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile koruma polisi cezaevine giderken Bozburun mahallesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler.

BAŞSAVCI'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti VİDEO

İzmir'de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir'de tamamladı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

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