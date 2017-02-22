taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.999
USD
3,6107
EURO
3,7961
ALTIN
143,51
PETR
56,5800

Denizli'de 18. yüzyıla ait tablo ele geçirildi

Denizli’de 18-19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir aziz portresi ve doğu Roma dönemine ait 9 adet sikke bulundu.

22.02.2017 - 12:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişiyi tespit ederek yakaladı.

TARİHİ TABLO VE SİKKE BULUNDU

Polis yaptıkları aramada 1 adet tarihi eser tablo ve 9 adet sikke ele geçirdi. Müze Müdürlüğünce yapılan tespitlerde ele geçirilen kültür varlığı yağlı boya tarihi eser tablonun 18-19. yüzyıl dönemine ait olduğu, azizin resmedildiği portrenin bir kiliseye ait olabileceği belirlendi.

Denizli'de 18. yüzyıla ait tablo ele geçirildi

ESERLER MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Üzerinde imparator ve karısının suretinin bulunduğu bronz sikkelerin ise Doğu Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. El konulan tarihi eser tablo ve sikkelerin Müze Müdürlüğünde korunması gerekli kültür varlığı orijinal eser olduğu belirtildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Denizli'de 18. yüzyıla ait tablo ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

215
Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

144
Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

98
Mesut Özil İstanbul'da

Mesut Özil İstanbul'da

12
Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

Başına saplı bıçakla hastaneye getirildi

17
İlker Aycı: Yeniden kalkış için hazırız

İlker Aycı: Yeniden kalkış için hazırız

19
ASELSAN ilk insansız kara muharebe aracına damga vurdu

ASELSAN ilk insansız kara muharebe aracına damga vurdu

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM