Denizli'de 276 bin liraya mal olan bina terk edildi

Denizli’nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi’nde 276 bin lira harcanarak inşa edilen düğün salonu yıkılmaya yüz tuttu. 1998 yılında yapımına başlanan bina 2004 yılında açılan dava sonrası yarım kalırken bina 15 yılda harabeye dönüştü.

DAVA AÇILDI

Dönemin Doğru Yol Partili Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından 40 bin 300 lira ihale bedeli ile yapımına başlanan bina, 2004 seçimlerinde başkanlığı kazanan AK Partili Ramazan Bayram tarafından açılan davadan sonra tamamlanamadı. Düğün salonu ve iş yerlerinin olduğu bina ile ilgili 2004 yılında göreve başlayan belediye başkanı, usulsüz ödeme yapıldığı gerekçesi ile dava açtı.

276 LİRALIK BORÇ

Dava dilekçesinde bina için 276 bin lira ödeme yapıldığı 274 bin lira da borç kaldığı belirtildi. Görülen davalar sonucunda inşaata başlayan belediye başkanı hakkında hapis cezası verilirken davanın temyize yollanması sonrası açılan yeni davanın zaman aşımına uğradığı belirtildi.

Binanın yıllardır atıl vaziyette bırakıldığını belirten mahalle sakinleri binanın tamamen yıkılmadan önce değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Devletin emekleri yıkılıp gitmesin. Burada 14 iş yeri var. Bir şekilde buralar değerlendirilmeli. Zararın neresinden dönülse kardır" diyerek tepkilerini dile getirdi.

"FİRMA BIRAKTI GİTTİ"

Binanın Özdemirci’nin önemli bir eksiğini gidereceğini belirten mahalle sakinleri "Bina, düğün salonu ve alt katında 14 iş yeri olarak İller Bankası tarafından kredilendirilerek yapılmaya başlanmış. 40 bin 300 lira ile başlayan binanın maliyeti 2002 yılından sonra birim fiyatların değişmesi ve enflasyon oranındaki artışla birlikte 300 bin liraya yaklaşmış. 2004 yılından sonra bina ile ilgili evraklar bulunamadı denildi. İller Bankası ve Bakanlıktan alınan evraklarda bina için tek imza ile hak ediş ücreti ödendiği söylendi. Bu durum karşısında başkan dava açtı ve kazandı. Karşı taraf davayı temyize yolladı, yeniden yargılama kararı geldi. Tekrar yargılama başlayamadan dava zaman aşımına uğradı. Dolayısıyla bina ortada kaldı. Ödenen 276 bin liraya rağmen üstlenici firma işi tamamlamadan bu halde bıraktı gitti." dedi.