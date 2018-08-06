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Denizli'de 317 şişe kaçak içki ele geçirildi

Denizli Tavas'ta minibüste yapılan aramada kaçak 107 şişe rakı ve 210 şişe votka yakalandı.

DHA | 06.08.2018 - 18:06..
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Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Tavas'ın kırsal Medet Mahallesi'nde, piyasaya kaçak içki sürüleceğini belirledi.

317 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Minibüsteki aramada, bandrolsüz 9'u 100 cc'lik, diğerleri ise 70 cc'lik toplam 107 şişe rakı ve 12'si 100 cc'lik toplam 210 şişe votka ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli'de 317 şişe kaçak içki ele geçirildi

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