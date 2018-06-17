Denizli'de 4 bacaklı civciv

Denizli'deki bir tavuk çiftliğinde 4 bacaklı civciv dünyaya geldi. Bir yumurtadan çıkan civciv görenleri şaşırttı.

"10-15 ADIMDAN SONRA DÜŞÜYOR"

İlk gördüğünde daha önce karşılaşmadığı bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını vurgulayan Demir, ''Şu anda 2 günlük olan civcivimi diğerlerinden ayrı bölümde besliyorum. Çiftliğimde 4 bacaklı civciv olduğunu duyanlar hayvanı görmeye geliyor. Civciv yürüdüğü zaman 10-15 adımdan sonra düşüyor.'' dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, 4 bacaklı civcivin çok nadir görüldüğünü ve genetik bir bozukluk söz konusu olduğunu bildirdi.