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Denizli'de 4 mahalle karantina altına alındı

Denizli'de iki büyükbaş hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi. Hastalığın olduğu mahalle dahil 4 mahalle karantina altına alındı.

16.11.2017 - 02:30
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı bir köyde çıkan hastalık üzerine 4 mahallede aşı uygulaması yapılmasına karar verildi. 4 mahalle 21 gün karantina altında olacak.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, yaptığı açıklamada, Emirhisar Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait ölen iki büyükbaş  hayvandan numuneler alındığını ve incelemenin tamamlandığı söyledi.

Denizli'de 4 mahalle karantina altına alındı

4 MAHALLEDE 21 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Telef olan iki hayvandan alınan numunelerde yapılan incelemede şarbon  hastalığının tespit edildiğini belirten Kocakaplan, "Bunun üzerine 4 mahallemizde 21 gün boyunca karantina uygulaması başlattık. Mahallelerimizde bulunan büyük,  küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım, satım ve kesimini yasakladık. Köye bu  belirlenen hayvanların giriş çıkışlarını da yasakladık. Bu hastalık hayvanların  yanı sıra insan sağlığını da etkiliyor. Bu nedenle çok ciddiye alınması  gerekiyor." dedi.

Denizli'de 4 mahalle karantina altına alındı

AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Kocakaplan, karantina uygulaması başlatılan Ömerli, İnceköy, Emirhisar  ve Haydan mahallelerinde ekiplerin yarın aşı çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan telef olan bazı hayvanların ve onlara ait ürünlerin imha  edildiği belirtildi.

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