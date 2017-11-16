Denizli'de 4 mahalle karantina altına alındı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı bir köyde çıkan hastalık üzerine 4 mahallede aşı uygulaması yapılmasına karar verildi. 4 mahalle 21 gün karantina altında olacak.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, yaptığı açıklamada, Emirhisar Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait ölen iki büyükbaş hayvandan numuneler alındığını ve incelemenin tamamlandığı söyledi.

4 MAHALLEDE 21 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

Telef olan iki hayvandan alınan numunelerde yapılan incelemede şarbon hastalığının tespit edildiğini belirten Kocakaplan, "Bunun üzerine 4 mahallemizde 21 gün boyunca karantina uygulaması başlattık. Mahallelerimizde bulunan büyük, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım, satım ve kesimini yasakladık. Köye bu belirlenen hayvanların giriş çıkışlarını da yasakladık. Bu hastalık hayvanların yanı sıra insan sağlığını da etkiliyor. Bu nedenle çok ciddiye alınması gerekiyor." dedi.

AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Kocakaplan, karantina uygulaması başlatılan Ömerli, İnceköy, Emirhisar ve Haydan mahallelerinde ekiplerin yarın aşı çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan telef olan bazı hayvanların ve onlara ait ürünlerin imha edildiği belirtildi.