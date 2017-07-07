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Denizli'de 59 çift dünya evine girdi

İncilipınar Nikah Salonu'na gelen 59 çift, evlenmek için 07.07.2017 tarihini seçerek ömür boyu mutluluk için "Evet" dedi.

07.07.2017 - 19:51
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Denizli'de evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 59 çift, 7 Temmuz'da hayatlarını birleştirdi.

"UĞUR GETİRSİN DİYE BU TARİHİ SEÇTİK"

Kendilerine uğur getirmesi ve unutamayacakları bir gün olması için bu tarihini seçtiğini belirten ve aylar önce bu gün için tarih alan çiftler 5 dakikada bir kıyılan nikah için sıra bekledi.

Denizli'de 59 çift dünya evine girdi

"BUGÜNÜN ÖZEL OLMASINI İSTEDİK"

Mutluluklarını özel bir günle daha da anlamlı kılmak istediklerini söyleyen Mehmet Akif Şarbak, hayatının dönüm noktası olan bu anı unutulmaz kılmak için bu tarihi seçtiklerini söyledi.

Nikah için 3 ay önceden sıra aldığını ifade eden Şarbak, "Bugün bizim en güzel günümüz. Onun için özel olmasını istedik ve bu özel günü seçtik." dedi.

Denizli'de 59 çift dünya evine girdi

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