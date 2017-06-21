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Denizli'de 6 işadamına FETÖ gözaltısı

Yürütülen soruşturmalar kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, 6 işadamını gözaltına aldı.

21.06.2017 - 13:22
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün DENİB Başkanı Süleyman Kocasert'in Gerzele Mahallesi'ndeki evine gelerek önce bahçede ardından da evde arama yaptı.

Dün rahatsızlanan Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen'i hastanede ziyaret ederken durumdan haberdar olup evine dönen Kocasert, gözaltına alındı.

ARAMALAR 2 SAAT SÜRDÜ

Polis, 2 saat süren aramanın ardından evden ayrıldı. Kocasert'in sahibi olduğu tekstil ürünleri pazarlama şirketinde de arama yapıldığı öğrenildi.

5 GÖZALTI DAHA

FETÖ/PDY soruştuması kapsamında düzenlenen operasyonda Kocasert'in dışında 5 işadamının daha ev ve işyerlerindeki aramanın ardından gözaltına aldığı bildirildi.

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