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Denizli'de 8 avukata ByLock'tan gözaltı

Denizli'deki FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock'u kullandığı iddiasıyla 8 avukat gözaltına alındı.

17.03.2017 - 15:45
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen avukatlara yönelik bu sabah operasyon başlattı.

8 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltına kararı verilen 11 avukattan İ.Ü., K.K., S.T., S.Y., M.K., M.S.M., Y.S. ve M.S.G. polis tarafından gözaltına alındı.

BİLGİ VE BELGELERE EL KONULDU

Evlerinde ve bürolarında aramalar yapıldı, bulunan bilgi ve belgelere el kondu. Gözaltına alınan avukatlar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 3 avukatın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Denizli'de 8 avukata ByLock'tan gözaltı

Denizli'de 8 avukata ByLock'tan gözaltı

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