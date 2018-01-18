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Denizli'de başından yaralanan asker kurtarıldı

Denizli'de Radar Komutanlığı'nda düşerek başından yaralanan asker, 3 saatlik çalışma sonrası yoğun tipinin yaşandığı bölgeden indirildi.

DHA | 18.01.2018 - 22:40..
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Denizli'nin 2 bin metre yükseklikteki Honaz Dağı'nda bulunan Radar Komutanlığı'nda yaşanan kaza İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

Düştüğü yerde başından yaralanan Mehmetçik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile askerlerin operasyonuyla yoğun tipinin yaşandığı karlı bölgeden indirildi.

Denizli'de başından yaralanan asker kurtarıldı

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETRE OLDU

Ardından askerin hastaneye kaldırılması için durum sağlık ekiplerine bildirildi. Honaz Dağı'nda yoğun tipi ve kar yağışı sonrasında oluşan 50 santimetrelik kar kalınlığı nedeniyle AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri yoldaki karı küreyerek kurtarma ekiplerine yol açtı. AFAD ekipleri de paletli kar aracıyla yola çıktı.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonrasında askeri, ambulansa Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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