Denizli'de başından yaralanan asker kurtarıldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Bucaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-0'lık skorla adını çeyrek finale yazırdı.

Twitter'a ulaşım akşam saat 22:45 sularında kesildi. Türkiye'de milyonlarca kullanıcının aklında tek soru ise Twitter çöktü mü?

1 Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı Son olarak Malatyaspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, İran'ın Traktör Sazi takımıyla anlaşmaya vardığını açıkladı.

2 TÜSİAD isim değiştirdi Cinsiyet eşitliğini sağlamak için "İşadamları" kelimesi "İşinsanları" olarak revize edildi.

3 Suriye'den küstah Afrin tehdidi Suriye Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin tehdit niteliğinde küstah bir açıklama geldi.

4 Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı CHP'nin kendi seçmeninden çalınmış bir parti olduğunu belirten Yılmaz Özdil, bu tablonun değişmesi için adaylığını açıklayan Kocasakal'ı işaret etti.

5 Su taşkınları İzmirlilerin çilesi oldu Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı aşırı yağışlar İzmir'de hayatı felç etti. Su taşkınlarından etkilenen insanlar Anadolu Ajansı'nın objektiflerine yansıdı.

6 Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu Cem Özdemir, BAE tarafından finanse edilen yayın organında Erdoğan'ı hedef aldı. Haberi Cengiz Çandar paylaştı, YPG'li Salih Müslim de retweet etti.