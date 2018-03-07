Akşam saat 20:00 sularında gerçekleşen kazada tırın ve beton pompası kamyonunun şoförleri yaralandı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden olmadı.
Denizli'de beton pompası kamyonu ve tır çarpıştı: 2 yaralı VİDEO
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Özgür Bingöl yönetimindeki 35 TMF 33 plakalı TIR, kontrolsüz kavşakta Ali Şakir'in kullandığı 20 B 1170 plakalı beton pompası kamyonuyla çarpıştı.
Kazanın etkisiyle beton pompası kamyonu devrildi. Kazada devrilen aracın şoförü Ali Şakir aracının içinde sıkışırken, TIR şoförü Bingöl de hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri Şakir'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.