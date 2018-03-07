Denizli'de beton pompası kamyonu ve tır çarpıştı: 2 yaralı

Norveç'te izinsiz gösteri düzenleyen 40 kişilik PKK yandalına polis müdahale etti. Polise saldıran bir terör yandaşı tutuklandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'e ilerleyen TSK, beldeye hakim olan Cinderes Tepesi'ni de temizledi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Sopron Basket'a 78-72 mağlup oldu ve çeyrek final serisinde durum 1-1'e geldi.

İran'ın Kirman eyaleti 3 kez sallandı. İlk gelen 5,4'lük depremin kısa süre ardından 2 kez daha sallanan Kirman halk sokağa döküldü.

1 Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

2 Venezuela'da paralar pul oldu Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

3 Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.

4 Cinderes'te çatışmalar başladı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde Cinderes’in merkezinde çatışmalar yaşanıyor. Cinderes tepesinin temizlenmesiyle operasyon hız kazandı.

5 Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yakın zamanda insansız jet çalışmasına start verileceğini söyledi.

6 Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.