Denizli'de çelik kasayı açamayan hırsızlar kaçtı

Hırsızlık girişimi, bugün saat 02.00 sıralarında, Denizli'de Kaleiçi Çarşısındaki Tarakçı Kuyumculuk'ta meydana geldi.

Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcu dükkanının çevresindeki güvenlik kamera ve alarm sistemlerini devre dışı bırakmak için tüm kabloları kesti. Ardından işyerinin kepengini ve kapısını kıran 2 kişi, içeriye girdikten sonra yanlarında getirdikleri kalın bez parçasını duvarlara çiviyle çakıp, pencereleri kapatıp, dışarıdan gözükmesini engelledi.

ÇELİK KASAYI DELMEYİ BAŞARAMADILAR

İşyerine getirdikleri oksijen kaynak makinesiyle altınların bulunduğu çelik kasayı delmeye çalışan hırsızlar, saatlerce uğraştı. Çelik kasanın kapısının bir kısmını eriten hırsızlar, kasayı açamayınca kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sabah işyerine hırsızların girdiği fark eden kuyumcu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis ekipleri, kuyumcuda parmak izi araştırması yaptı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Bir kamerada iki kişinin işyerine doğru gittiğini gösteren kamera kaydı bulan polis ekipleri, hırsızların kim olduğunu belirlemek için araştırma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan hırsızların kestiği kablolar nedeniyle 5 işyerinin telefonları ve internet bağlantısı koptu.





