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Denizli'de cezaevinde isyan çıktı

Denizli'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Açık Kadın Cezaevi'nde isyan çıktı

07.05.2017 - 23:09
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Denizli’ye bağlı Bozkurt ilçesindeki Açık Kadın cezaevinde mahkumların isyan çıkardığı, olayda yaralıların olduğu, yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

7 ÇOCUK MAHKUM ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Gardiyanlar ile 7 çocuk mahkum arasında çıkan tartışmada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Meydana gelen arbedede 5 gardiyanın rehin alındığı, rehin alınan gardiyanların 3'ü mahkumların elinden kurtulmayı başardı.

2 GARDİYAN HALA REHİN

2 Gardiyanın mahkumlar tarafından rehin olarak tutulduğu belirtildi.

Çıkan olaylar üzerine Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın açıklama yaptığı belirtildi. Altıparmak, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğünde kalan çocuk hükümlülerle infaz koruma memurları arasında tartışma çıktığını, güvenlik güçlerinin olayı kontrol altına aldığını belirtti.

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