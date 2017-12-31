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Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

Denizli Çal'da cezaevinin çatı bölümünde yangın çıkmasıyla mahkumlar tahliye edilerek, spor salonuna götürüldü.

DHA | 31.12.2017 - 19:07..
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Yangın, saat 16.00 sıralarında, Çal ilçe merkezinde bulunan kapalı cezaevinde çıktı. Çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı.

40 MAHKUM TAHLİYE EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Cezaevindeki mahkumlar da jandarma ekipleri tarafından koğuşlarından tahliye edildi. Jandarma araçlarına bindirilen 40 mahkum, ilçedeki spor salonuna götürüldü.

Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

2 MAHKUM TEDAVİYE ALINDI

Ekipler, spor salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sadece çatıda etkili olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatılırken, dumandan etkilenen 2 mahkumun ambulansta tedavisi yapıldı.

Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

Denizli'de cezaevinde yangın çıktı

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