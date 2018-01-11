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Denizli'de çıkan yangında 3 imalathane yandı

Denizli'de çıkan yangında halı yıkama, çelik kapı ve mobilya atölyeleri ve bir depo kullanılmaz hale gelirken, bir işçi içeride kalan köpeğini kurtarmak için uğraştı.

AA | 11.01.2018 - 03:11..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir halı yıkama atölyesinde çıkan yangın, diğer iş yerlerine de sıçradı.

İtfaiye ekipleri, çelik kapı ve mobilya üretilen iki atölye ile eski eşyaların konulduğu bir depoya da sıçrayan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı.

Denizli'de çıkan yangında 3 imalathane yandı

İŞÇİNİN KÖPEĞİ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Halı yıkama atölyesi çalışanlarından Nejdet Çil'in, iş yerinde pitbull cinsi köpeğinin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye görevlileri çalışma başlattı.

Denizli'de çıkan yangında 3 imalathane yandı

ÜNİFORMA GİYDİRİLDİ VE KÖPEĞİNİ ALDI

Yangının sürdüğü bölüme giren ekipler köpeği sakinleştiremeyince sahibinden yardım istedi.

Isıya karşı koruyucu özel kıyafet giydirilen Çil, itfaiye erleriyle imalathaneye girdi. Nejdet Çil, köpeğini kucağına alarak dışarı çıktı.

Dumandan etkilendiği belirlenen köpek, hayvan barınağına götürüldü.

Denizli'de çıkan yangında 3 imalathane yandı

YANGIN 14 ARAÇ 30 PERSONELLE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Söz konusu üç imalathane ile bir depodaki yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 14 araçla 30 personelin katıldığını bildirdi.

Başlı, üç imalathane ve bir depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Denizli'de çıkan yangında 3 imalathane yandı

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