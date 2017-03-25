Denizli'de cinayet

Göveçlik Mahallesi Karatepe mevkisinde yol kenarında uzun süre park halindeki bir hafif ticari araç gören vatandaşlar, aracın bagajında ceset olduğunu fark etmeleri üzerine polise haber verdi.

Kapıları kilitli olan ticari araç itfaiye ekipleri tarafından açılırken, emniyet ekipleri de araçtaki cesedin 51 yaşındaki Mustafa Ilçak'a ait olduğunu belirledi.

Vücudunda darp izleri ile başında yara bulunan ve boğazı bıçakla kesildiği belirlenen Ilçak'ın cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ticari araçta parmak izi araştırması yaptıktan sonra aracı Emniyet Müdürlüğüne götürdü.