Denizli'de bir restoranda geçtiğimiz yıl bir erkek müşterinin ’ben 190 çöp şiş yerim’ iddiasıyla başlayan gelenek ilginç görüntülere sahne oluyor.

SÖZÜNDE DURMAYAN HESABI ÖDÜYOR

Restoran yönetimi, söz verdiği miktarı yiyebilen müşteriyi çeyrek altınla ödüllendirirken, sözünde duramayan ise yediği yemeğin faturasını ödeyerek restorandan ayrılıyor.

151 TANE ÇÖP ŞİŞ YEDİ

Restoranın son müşterisi ’ben 151 çöp şiş yiyebilirim’ diyen Elif İşeri isimli kadın oldu. İşeri’nin 151 çöp şişi yeme anı ise cep telefonu ile kayıt altına alındı. İşeri’nin oturduğu masaya salata, ayran, lavaş ekmek ve içerisinde onlarca çöp et şişin olduğu tabak getirildi. İşeri tabaktaki çöp şişleri önce lavaş ile dürüm yaparak yemeğe başladı. Sonra bunun zor ve zaman aldığını görünce çöp et şişleri kopardığı bir parça lavaş ekmek ile önünde servis tabağına çıkarıp önce çatal sonrasında ise kaşık ile yemeğe başladı.

Denizli'de çöp şiş yarışması: Yarım saatte 151 tane yedi VİDEO

ÇEYREK ALTIN HEDİYE ETTİLER

İşyeri sahibi ise İşeri’ye şaka yaparak geç bitirdiği için çeyrek altını veremeyeceğini ancak rekordan dolayı 220 TL tutan yemek parasını da almayacağını söyledi. Buna hüzünlendiği gözlenen İşeri’ye şaka yaptığını söyleyen restoran sahibi, çalışanlara İşeri’ye çeyrek altını yakasına takma talimatı verdi. Bunun üzerine bir anda yüzü gülen İşeri’ye ödülü alkışlar arasında verildi. İşeri'ye daha sonra da maden suyu ve çay ikram edildi.