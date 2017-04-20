Denizli'de dana sahibini öldürdü

Sarayköy ilçesinde besihanede dananın saldırısına uğrayan 55 yaşındaki Süleyman Sönmez hayatını kaybetti.

DANASI SALDIRDI

Acısu Mahallesi'nde yaşayan Sönmez, hayvanlarına yem vermek üzere besihaneye gitti. Yemleme sırasında 1.5 yaşındaki dana Sönmez'e saldırdı. Saldırıyı gören inşaat işçileri, yardıma koştu. Kendilerine de saldıran danayı iş makinesi yardımıyla uzaklaştıran işçiler, 112 Acil'e haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki müdahalenin ardından ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sönmez'in cesedi yapılan otopsinin ardından Acısu Mahallesi'nde toprağa verildi.