Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı

1 Olta iğnesi yutan caretta caretta öldü Bodrum'da, olta iğnesi yuttuğu belirlenen ve bitkin halde karaya vuran caretta caretta, çevredekilerin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

2 Maçka Parkı'nda ağaç sökme işlemleri başladı İBB'nin, Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında, Maçka Demokrasi Parkı’ndaki ağaçlar sökülerek Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkına dikilecek.

3 Gençlerden Sokaktaki Dostlara Yeni Evler Muğla'da gençler sokakta kalan hayvanlar için seferber oldu. Kendileri yapıp yine kendilerinin boyadığı hayvan barınakları sokaklara yerleştirilecek.

4 İran'da referandum çağrısı İran'da yurt içi ve dışından 15 aktivist, mevcut hükümete "laik, parlamenter demokrasiye barışçıl bir geçiş için BM'nin gözetiminde referandum" çağrısı yaptı

5 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

6 Sebze pişirmenin püf noktaları nefisyemek.com, sebze pişirmenin püf noktaları hakkında bilgilendirdi.