Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süller Mahallesi'ndeki Kaklıklıöz mevkisinde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.
11 YARALI KÖPEK BULUNDU
Hayvanları dövüştürmek için özel alan hazırlandığını tespit eden jandarma ekipleri, 11 yaralı kangal köpeği buldu.
Köpeklerin sahiplerine Hayvanları Koruma Kanunu'na göre toplam 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.
Kurtarılan köpekler, tedavi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.