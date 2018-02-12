taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.280
USD
3,8070
EURO
4,6675
ALTIN
161,34
PETR
63,5600

Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı

Denizli Çal'da düzenlenen operasyonda kangal köpeklerini dövüştüren 11 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

AA | 12.02.2018 - 16:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süller Mahallesi'ndeki Kaklıklıöz mevkisinde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.

11 YARALI KÖPEK BULUNDU

Hayvanları dövüştürmek için özel alan hazırlandığını tespit eden jandarma ekipleri, 11 yaralı kangal köpeği buldu.

Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı

Köpeklerin sahiplerine Hayvanları Koruma Kanunu'na göre toplam 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

Kurtarılan köpekler, tedavi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı

Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı

Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

90
Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

161
HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP kongresi hakkında soruşturma

136
Boris Johnson Arakanlılarla

Boris Johnson Arakanlılarla

53
Mete Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Mete Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

134
Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu

178
Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM