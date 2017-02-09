Denizli'de duvarı kırıp 120 kilo Antep fıstığı çaldılar

Merkezefendi ilçesinde yer alan Kaleiçi Pazarındaki bir kuruyemiş dükkanına gelen hırsızlardan biri önce keşif amacıyla dükkanın önünde tur attı.
Daha sonra bir ayakkabı tamirci dükkanından örs çalan hırsız kuruyemişçiye ait depo kapısının yanında bulunan camı kırdı.
120 KİLO ANTEP FISTIĞI ÇALIP, KAYIPLARA KARIŞTILAR
Hırsızlar, depoya girerek kuruyemiş dükkanına ait arka duvarı deldi. Bir kişinin girebileceği şekilde duvarı delen hırsızlar, dükkandan çoğunluğu Antep fıstığı olmak üzere, 5 kilogramdan oluşan 25 naylon poşet kuruyemiş çaldı.
Uyanık hırsızlar işlerini kolaylaştırmak için çaldıkları kuruyemiş poşetlerini iki çuvalın içine sığdırarak, kayıplara karıştı.