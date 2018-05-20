Denizli'de ekin tarlaları alevlere teslim oldu

Yangın, bugün gündüz saatlerinde Sazak Mahallesi'ndeki tarlaların bulunduğu bölgede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

8 İTFAİYE ARACI BÖLGEYE GİTTİ

Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 8 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 35 itfaiye personel ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 arasöz ile 15 personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alırken, yangında yaklaşık 250 hektarlık buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.





