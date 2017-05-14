Denizli'de en güzel çoban köpeği seçildi

Denizli'de milli değerlere sahip çıkılması ve tanıtılması amacıyla Yörük Çoban Köpekleri Irk Derneği tarafından "Çoban Köpekleri Irkları Güzellik Yarışması" düzenlendi.

ÇOBAN KÖPEKLERİ PODYUMA ÇIKTI

Köpekler diğer köpeklerle aralarında mesafe bırakılarak kurulan podyum alanında gezdirildi. Çoban köpekleri zaman zaman karşı karşıya geldikleri de görüldü.

Yörük Çoban Köpekleri Irk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Günhan Tüzüngüç, milli değerlerin tanıtımı amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN ÇOBAN KÖPEKLERİ GELDİ

Türkiye'nin dört bir yanından köpeklerin yarışma için getirildiğini ifade eden Tüzüngüç, "Bugün 250 köpeğin katılımı ile oldukça yüksek sayıda organizasyon gerçekleştirdik. Buraya Kars'tan dahi köpeklerimiz geldi. Başta Denizli olmak üzere Aydın, Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa gibi yörelerden köpeklerimiz geldi. Ağrı ve Şanlıurfa'dan gelen köpeklerimiz de var." diye konuştu.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİ ÇANKIRI'DAN