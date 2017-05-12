Denizli'de evden 4 kamyon çöp çıkartıldı

Topraklık Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki A.S, sokaktan topladığı çöpleri evin içerisinde ve bahçesinde biriktirmeye başladı.

ÇÖPLER 4 SAATTE TOPLANDI

A.S'nin kızı Gülsevim T, yaşlı kadının komşuları ve mahalle muhtarı, Pamukkale Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne çöp evle ilgili başvuruda bulundu.

4 KAMYON ÇIKARILDI

Hukuk İşleri Müdürlüğü aracılığıyla alınan kararla zabıta eşliğinde A.S'nin ikametine giren temizlik ekipleri, evin içerisinde ve bahçesinde bulunan çöpleri topladı. Yaklaşık dört saat süren çalışma sonucunda evden dört kamyon çöp çıkartıldı.