Denizli'de fabrikada doğalgaz sızıntısı: 37 işçi yaralı

Diyarbakır Valiliği, bozkurt işareti yaptığı için görevden alındığı iddia edilen öğretmen hakkında açıklama yaptı.

Irak anayasasına karşı gelerek Kürdistan'ı kurmak için referandum yapan Mesud Barzani, önce davasından vazgeçti şimdi de kaçacak yer arıyor.

FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ABD Konsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz'un görüntüleri dikkat çekti.

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Devletten doğum yapana maddi destek

Çalışsa da çalışmasa da devletten ödenek alan doğum yapan kadınlar bu yıl içerisinde toplam 4 bin 857 lira alacak.