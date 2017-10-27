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Denizli'de fabrikada doğalgaz sızıntısı: 37 işçi yaralı

Denizli'de tekstil fabrikasındaki bakım çalışması sırasında sızan doğalgazdan 37 işçi zehirlendi.

27.10.2017 - 12:11
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denizli

Kumkısık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında makine bakımı yapıldığı sırada doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Sızıntıyı fark eden çalışanlar, fabrikadan dışarı çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

37 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sızan gazdan etkilenen 37 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sızıntı nedeniyle teknik ekip, fabrikada inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazdan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

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