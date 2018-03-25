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Denizli’de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde gölete devrilen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 25.03.2018 - 08:56..
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Denizli-Muğla karayolu üzeri Tavas ilçesinde meydana gelen kazada 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesinde gölete uçtu.

Denizli’de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

VİNÇLE ÇIKARILDI

Araçtan yaralı olarak kurtulmayı başaran Muharrem Çineli’nin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun uğraşlar sonucu düştüğü su birikintisinden vinç ile çıkarıldı.

Denizli’de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

5 ÖLÜ, 1 YARALI

Ardından inceleme yapan ekipler, araçta Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu’nun cesetlerine ulaştı. Cesetler, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli’de feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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