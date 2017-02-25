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Denizli’de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Denizli’de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında sağlık görevlilerine düzenlenen operasyonda, 29 kişi göz altına alındı.

25.02.2017 - 00:39
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Denizli’de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında MHP eski Milletvekili S.E.’nin doktor olan eşi H.E. de bulunuyor.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sağlık çalışanlarına operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme sistemi ‘ByLock’u kullandığı öne sürülen Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö., MHP eski Milletvekili S.E.’nin doktor eşi H.E. ile birlikte 5’i doktor, toplam 29 kişi gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Aramalarda bazı dokümanlara el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Denizli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

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