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Denizli'de hava tahmin balonu düştü

Denizli'de düşen meteorolojiye ait hava tahmin balonu kısa süreli paniğe neden oldu.

İHA | 13.05.2018 - 21:44..
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Pamukkale ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana gelen olayda, gökyüzünden bir cismin hızlıca yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin Meteorolojiye ait hava tahmin balonu olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi. Olay yerine gelen görevliler balondaki hava tahmin, ölçüm aletlerini aldılar.

Denizli'de hava tahmin balonu düştü

Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.

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