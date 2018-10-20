Denizli'de helikopterle trafik denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan eylem planı kapsamında trafik kazalarını önlemek amacıyla, Denizli’nin Çivril ilçesinde trafik denetimi yapıldı.

11 BİN 290 TL CEZA KESİLDİ

Uşak-Dinar karayolu üzerinde bulunan ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu Işıklı Mahallesi jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimde helikopterden de destek alındı.

Helikopter desteği ile yapılan denetimlerde jandarma ekipleri, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, evrak eksiği bulunan, cep telefonu ile konuşan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Tespit edilen araçlar, helikopterde bulunan görevlilerce kontrol noktalarındaki trafik ekiplerine bildirilerek, sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulamada durdurulan araçlarda kurallara uyan ve evrakları eksiksiz olan araç sürücülerine teşekkür eden jandarma ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarmayı da ihmal etmedi. Denetimde kural ihlali yapan sürücülere 11 bin 290 TL para cezası kesildiği belirtildi.