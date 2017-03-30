Denizli'de hırsızlar mezar mermeri çaldı

Denizli'deki İlbade Mezarlığı'nda yaklaşık 15 gün önce mezarlığa giren kişi ya da kişiler, Hasibe Kürt'e ait mezarın mermerlerini çalarak ortadan kayboldu. 25 yıl önce annesi Hasibe Kürt'ü kaybeden 61 yaşındaki Mehmet Kürt, hırsızların annesinin yattığı kabri hedef alması sonucu tekrar üzüntü yaşadı.

MEZARLIK BİZİM İÇİN KUTSAL

Mehmet Kürt, yaklaşık 2 ay önce annesinin briketten yapılmış ve zamanla aşınmış mezarını mermer kaplattığını söyleyen Kürt, "Annemin mezarı eski bir yapı. İki ay önce mezara mermer kaplatmıştım. 15 gün önce oğlum, mezarlığa gelmiş. Beni arayarak mezarlığın mermerlerinin çalındığını söyledi. Geldim baktım ki mezarın mermerlerini sökmüşler. Bunu kim yaptıysa yazıklar olsun. Mezardaki mermere kadar düştülerse demek ki ülkemizde saygı ve sevgi kalkmamış. Mezarlıklar bizim için çok kutsal. Kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum." dedi.

Güvenlik güçleri hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.