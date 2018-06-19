Denizli'de hırsızlıktan aranan 2 kişi tutuklandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.H. ve B.K., Denizli'de yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürülen şahıslar tutuklandı.

HASTANEDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan B.H., Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinin kantininde beklerken polislerle karşılaşınca kaçmaya başladı.

Polisler tarafından yakalanan zanlı, yapılan sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü. Polis, Menteş Mahallesi'nde ikamet eden ve hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.'yi de evinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Hırsızlık suçundan haklarında hapis cezası bulunan B.K. ve B.H., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.