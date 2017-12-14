Denizli'de iki araçta tarihi eserler ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir dışından satışa sunulmak üzere kente tarihi eser getirileceği bilgisine ulaştı.

İKİ AYRI OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, durdurulan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yolculuk yapan biri kadın, 2 kişiyi araçtan indirip, detaylı arama yaptı. Aramada, kadının el çantası içerisinde çok sayıda sikke, heykelcik ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, şüpheli bir otomobil takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada, arka koltukta siyah renkli poşete sarılı sırt çantası içerisinde, üzerinde figürlerin bulunduğu prizma görünümlü sütun şeklinde tarihi eser bulundu. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

İki ayrı operasyonda heykelcik, bilezik, kolye, ayna türünden 9 tarihi eser, 62 sikke ve 1 sahte eser ele geçirildiği belirtildi. Müze Müdürlüğü'ne gönderilen tarihi eserlerin Roma, Grek, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





